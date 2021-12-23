У Києві пес зірвався з повідця, побіг через шість смуг проспекту та потрапив під колеса позашляховика

Довелося перекривати рух проспектом Перемоги, аби врятувати чотирилапого.
У Києві на проспекті Перемоги сталася ДТП.
Родина з дитиною вигулювала собаку поряд з парком КПІ. В якийсь момент пес зірвався з повідця та вирішив перетнути шість смуг проспекту. Але потрапив під колеса позашляховика.
Про це повідомила Муніципальна варта Києва.
Собака залишився лежати на проїжджій частині.
"Не зволікаючи, перекрили рух, зв‘язались з власниками. Пес поїхав до ветеринара, самостійно пересуватись не може - підозра на зламані лапи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві водій на Hyundai влетів просто у ялинковий базар.
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