У Києві пес п'ять днів охороняв тіло свого мертвого господаря: після цього його хотіли приспати

Наразі волонтери для Дарта шукають нових господарів.
У Києві пес породи Кане-Корсо охороняв тіло свого мертвого хазяїна. До покійного він не підпускав ні поліцію, ні рятувальників.
Про це повідомили у групі "Команда порятунку тварин".
Як з'ясувалося, пес на прізвисько Дарт охороняв квартиру, в яку не могли потрапити екстрені служби. Тому правоохоронці зателефонували волонтерам і попросили допомогти прибрати чотирилапого.
“Після цього нібито майбутні господарі ввели заспокійливий препарат собаці та сказали, що повезуть на евтаназію. Віддати пса у розквіті сил на приспання рятувальники не змогли. Пес був під дією заспокійливого, йому в будь-якому разі потрібен був ветеринарний огляд, тому собаку госпіталізували. Наразі пес здоровий, але все ще перебуває у клініці на стаціонарі”, — зазначили у волонтерській групі.
Дарт провів із мертвим тілом у квартирі п'ять днів. Внаслідок чого отримав сильний стрес, від якого все ще відходить.
Наразі Команда для Дарта шукає нових господарів. Йому п'ять років, він кастрований.
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