У Києві першокласники матимуть додатковий тиждень канікул: коли саме

Зауважимо, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно визначати дати канікул.

У Києві першокласники матимуть додатковий тиждень канікул. Учні відпочиватимуть від навчання протягом 19 – 25 лютого 2024 року.

Про йдеться у постанові уряду від 28 липня (№782).

Зауважимо, що школи у межах цього навчального року можуть самостійно визначати дати канікул.

Нагадаємо, зимові канікули у школах Києва розпочалися 23 грудня 2023 року. Школярі відпочивали два тижні. На навчання вони повернулися 8 січня 2024 року.

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