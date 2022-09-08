У Києві перейменували вулицю Волгоградську на Солом’янці на вулицю імені Романа Ратушного

Київ продовжує дерусифікацію вулиць та об’єктів столиці.

Сьогодні, зокрема, перейменували вулицю Московську у центрі міста на вулицю Князів Острозьких.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Крім того, Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного.

"Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного. Молодого киянина, громадського активіста, героя-захисника України, який загинув на сході нашої держави у червні цього року. Роман пішов захищати Україну від початку широкомасштабного вторгнення російських варварів. І те, що з нами більше немає цього талановитого, принципового і відважного воїна - велика втрата для Києва і всієї країни. Бо саме такі, як Роман Ратушний – майбутнє сильної і демократичної України. Тож сьогоднішнім рішенням ми увіковічнили ім‘я Романа та його справу захисту зелених зон Києва. Окрім Волгоградської, сьогодні перейменували ще близько 40 вулиць, провулків та площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Тож процес дерусифікації триває", - розповів Кличко.

Нагадаємо, 24-річний Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.

Мер Києва зауважив, що минулого засідання, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.

Роману Ратушному назавжди 24. У Києві попрощалися із загиблим активістом

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