У Києві перейменували ще 32 вулиці, серед яких є бульвар Дружби народів: нові назви

Київрада у четвер, 8 грудня, перейменувала ще 32 вулиці Києва, назви яких пов'язані з Росією. Серед дерусифікованих назв вулиць є і бульвар Дружби народів.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

8 грудня були перейменовані такі вулиці Києва:

У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;

вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;

провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;

вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;

вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

Загалом у столиці перейменували 237 міських об’єктів. Так, у листопаді Київрада дерусифікувала 11 вулиць столиці, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня – також близько 40 вулиць. Зокрема, і вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

Перейменування у Києві після нападу Росії

Після початку повномасштабної війни Росії проти України населені пункти почали нову хвилю дерусифікації. В Україні позбуваються назв вулиць, які пов'язані з російськими діячами, радянським та імперським минулим нашої держави.

У липні в Києві перейменували театр Лесі Українки. Тепер його назва Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. З назви вилучили слова "російської драми". Мінкульт затвердив це своїм наказом ще в червні.

У вересні депутати Київради проголосували за перейменування понад сотні вулиць, назви яких пов'язані з Росією.

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