У Києві перейменували низку вулиць: на честь кого назвали і що про них відомо

У Києві перейменували низку вулиць: на честь кого назвали і що про них відомо

Перед перейменуванням відбулися громадські обговорення.

Київська міська рада перейменувала чотири вулиці у Голосіївському, Подільському, Шевченківському та Деснянському районах столиці.

Рішення прийняли під час пленарного засідання, повідомила 17 грудня пресслужба КМДА.

Так, у Голосіївському районі вулиця Амурська стала вулицею Академіка Книшова. Він побудував одну з найрозвиненіших галузей сучасної медицини в українській кардіохірургії, а також керував Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України.

У Подільському районі вулицю Дмитрівську перейменували на вулицю Анатолія Кузнецова. Кузнецов - письменник, публіцист, автор роману-документа "Бабин Яр".

У Шевченківському районі Києва вулиця Саратовська стала бульваром Павла Вірського. Він всесвітньо відомий український танцівник і хореограф.

У Деснянському районі з’явилася вулиця Анатолія Авдієвського. Він хоровий диригент, композитор, директор, художній керівник та головний диригент заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.

Перед перейменуванням у Києві відбулися громадські обговорення. На вебпорталі кожен користувач міг ознайомитися із запропонованим проєктом рішення та висловити свої зауваження.

Нагадаємо, мешканці Херсона не дали згоду на перейменування вулиці Московської. Альтернативою було її найменування на честь родини Фальц-Фейнів - великих землевласників колишньої Таврійської губернії.

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