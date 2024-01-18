У Києві перейменували дев'ять станцій міської електрички та залізничний міст: нові назви

Залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву – Рибальський залізничний міст.

У Києві перейменували 10 міських об’єктів залізничного транспорту. Таке рішення підтримали депутати на пленарному засіданні Київської міської ради.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, передає пресслужба КМР.

Зокрема, перейменовано одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ, а також присвоєна назва залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.

Як зазначив Руслан Кандибор, таке рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.

Зокрема, Київрада перейменувала:

залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на залізничну станцію "Микільська Слобідка";

зупинкову платформу "Рубежівський" на зупинкову платформу "Берестейська";

зупинкову платформу "Зеніт" на зупинкову платформу "Куренівка";

зупинкову платформу "Лівий Берег" на зупинкову платформу "Березняки";

зупинкову платформу "Троєщина-2" на зупинкову платформу "Райдужний";

зупинкову платформу "Троєщина" на зупинкову платформу "Воскресенка";

зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на зупинкову платформу "Русанівка";

зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на зупинкову платформу "Вокзальна";

зупинкову платформу "Вишгородська" на зупинкову платформу "Пріорка".

Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву "Рибальський залізничний міст".

Нагадаємо, у Києві можуть з’явитися вулиці Руслани Писанки, Дениса Монастирського та Джона Толкіна.

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