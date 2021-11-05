У Києві перейменували 12 вулиць і дали назви чотирьом новим об’єктам топоніміки: список

У разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням.
У Києві перейменовано 12 вулиць та провулків та встановлено назви двом площам, скверу та вулиці.
Київрада підтримала рішення про встановлення назв безіменним топонімічним об’єктам та перейменування вулиць.
Про це повідомили у Департаменті суспільних комунікацій КМДА.
Відповідні громадські обговорення щодо цих змін попередньо відбулись на єдиному вебпорталі територіальної громади Києва у спеціальній рубриці "Е-місто" "Громадське обговорення проектів нормативно-правових актів", де кожен користувач мав змогу ознайомитись із запропонованим проєктом рішення, висловити свої пропозиції, зауваження, оприлюднити власну редакцію проєкту.
Зокрема, перейменовано у Святошинському районі:
– вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця);
– вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця);
– вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медикині, поручниці Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років);
– провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви).
У Солом’янському районі:
– вулицю Народного ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського);
– вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині);
– вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук).
– вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).
У Дарницькому районі:
– вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні).
У Шевченківському районі:
– вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси);
– провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає).
У Дніпровському районі:
– вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана).
Крім того, у Києві з’явилися:
- площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);
- сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);
- вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК "Новопечерські Липки" у Печерському районі);
- Кловська площа, розташована біля станції метро "Кловська" у Печерському районі.
Довідка: У разі перейменування вулиці немає потреби змінювати адресу реєстрації у паспорті, це можна зробити лише за власним бажанням. Крім того, документи на право власності, авто та інші правовстановлюючі документи, у яких зазначена стара назва, лишаються чинними. Перейменування вулиці також жодним чином не впливає на реалізацію виборчого права.
Внести зміни до правовстановлюючих документів можна під час чергового візиту до нотаріуса (наприклад, у разі продажу майна). За необхідності довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.
Нагадаємо, у Києві містяни пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова і назвати їх іменами українських композиторів. Відповідну петицію розміщено на сайті Київської міської державної адміністрації. Автор петиції Ельдар Чумак пропонує, щоб проспект Маяковського перейменували на проспект Семена Гулака-Артемовського, а бульвар Перова - на бульвар Максима Березовського.
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