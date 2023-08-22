Перейменування станцій метро в Києві триває: які роботи вже провели

Фахівці вже замінили покажчики напрямків руху поїздів на колійних стінах, нанесли нові назви на світлові покажчики напрямку руху пасажирів та оновили іншу навігацію на станціях підземки.

Тривають роботи щодо перейменування станцій метро у Києві. Тепер "Площа Льва Толстого" стане "Площею Українських Героїв", а "Дружби народів" перейменовано на "Звіринецьку".

Про це йдеться у повідомленні Київського метрополітену.

Зараз фахівці поетапно замінюють лінійні схеми у вагонах синьої гілки метро.

У Києві перейменовують дві станції метро Фото: скрін відео Київського метрополітену

Також триває запис нових аудіооголошень як українською, так і англійською мовами, що транслюватимуть в електропоїздах. Запис оголошень – на завершальному етапі. Найближчими тижнями розпочнуть перезапис інформаторів у рухомому складі, паралельно з цим оновлюватимуть назви станцій на моніторах.

Тим часом питання перегляду цін на проїзд у громадському транспорті Києва можливе лише після перемоги України над Росією, заявили у КМДА.

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