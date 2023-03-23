У Києві перейменовано площу Льва Толстого і ще низку вулиць: повний перелік

Тепер площа Льва Толстого називається площею Українських Героїв, а вулиця Льва Толстого стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського.
У Києві триває процес дерусифікації.
Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів і бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.
Зокрема, нові назви отримали:
Шевченківський район:
- вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
- площа Льва Толстого – площа Українських Героїв;
- вулиця Сім’ї Хохлових – вулиця Ґарета Джонса.
Подільський район:
- вулиця Тагільська – вулиця Оксани Мешко.
Дніпровський район:
- проспект Юрія Гагаріна – проспект Леоніда Каденюка;
- проспект Визволителів – проспект Георгія Нарбута;
- бульвар Перова – проспект Воскресенський.
Голосіївський район:
- вулиця Москвіна та провулок Москвіна – вулиця Івана Фірцака та провулок Івана Фірцака відповідно;
- вулиця Столєтова – вулиця Уласа Самчука;
- вулиця П’ятигорська – вулиця Альпійська;
- вулиця Маршальська – вулиця Галини Севрук.
Деснянський район:
- вулиця Космонавта Волкова – вулиця Космонавта Поповича;
- вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Олександри Екстер.
Печерський район:
- вулиця Добролюбова – вулиця Володимира Короткевича.
Солом’янський район:
- вулиця Суздальська – вулиця Олекси Гірника.
Нагадаємо, визначено нову дату заснування Київщини - це середина VIII століття, а саме 842 рік.
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