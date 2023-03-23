У Києві перейменовано площу Льва Толстого і ще низку вулиць: повний перелік

У Києві триває процес дерусифікації.

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів і бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Зокрема, нові назви отримали:

Шевченківський район:

вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;

площа Льва Толстого – площа Українських Героїв;

вулиця Сім’ї Хохлових – вулиця Ґарета Джонса.

Подільський район:

вулиця Тагільська – вулиця Оксани Мешко.

Дніпровський район:

проспект Юрія Гагаріна – проспект Леоніда Каденюка;

проспект Визволителів – проспект Георгія Нарбута;

бульвар Перова – проспект Воскресенський.

Голосіївський район:

вулиця Москвіна та провулок Москвіна – вулиця Івана Фірцака та провулок Івана Фірцака відповідно;

вулиця Столєтова – вулиця Уласа Самчука;

вулиця П’ятигорська – вулиця Альпійська;

вулиця Маршальська – вулиця Галини Севрук.

Деснянський район:

вулиця Космонавта Волкова – вулиця Космонавта Поповича;

вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Олександри Екстер.

Печерський район:

вулиця Добролюбова – вулиця Володимира Короткевича.

Солом’янський район:

вулиця Суздальська – вулиця Олекси Гірника.

Нагадаємо, визначено нову дату заснування Київщини - це середина VIII століття, а саме 842 рік.

Столичний проспект Перемоги перейменували: як тепер називається одна з головних транспортних артерій

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