Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві перейменовано площу Льва Толстого і ще низку вулиць: повний перелік

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
891
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві перейменовано площу Льва Толстого і ще низку вулиць: повний перелік

Тепер площа Льва Толстого називається площею Українських Героїв, а вулиця Льва Толстого стала вулицею Гетьмана Павла Скоропадського.

У Києві триває процес дерусифікації.

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів і бульвар, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Зокрема, нові назви отримали:

Шевченківський район:

  • вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площа Льва Толстого – площа Українських Героїв;
  • вулиця Сім’ї Хохлових – вулиця Ґарета Джонса.

Подільський район:

  • вулиця Тагільська – вулиця Оксани Мешко.

Дніпровський район:

  • проспект Юрія Гагаріна – проспект Леоніда Каденюка;
  • проспект Визволителів – проспект Георгія Нарбута;
  • бульвар Перова – проспект Воскресенський.

Голосіївський район:

  • вулиця Москвіна та провулок Москвіна – вулиця Івана Фірцака та провулок Івана Фірцака відповідно;
  • вулиця Столєтова – вулиця Уласа Самчука;
  • вулиця П’ятигорська – вулиця Альпійська;
  • вулиця Маршальська – вулиця Галини Севрук.

Деснянський район:

  • вулиця Космонавта Волкова – вулиця Космонавта Поповича;
  • вулиця Марини Цвєтаєвої – вулиця Олександри Екстер.

Печерський район:

  • вулиця Добролюбова – вулиця Володимира Короткевича.

Солом’янський район:

  • вулиця Суздальська – вулиця Олекси Гірника.

Нагадаємо, визначено нову дату заснування Київщини - це середина VIII століття, а саме 842 рік.

Столичний проспект Перемоги перейменували: як тепер називається одна з головних транспортних артерій

Столичний проспект Перемоги перейменували: як тепер називається одна з головних транспортних артерій

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
891
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація