У Києві перейменовано 95 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічнити пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні. Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії", - сказав він.

Кличко додав, що процес перейменування у столиці ще не завершений, і вже на наступному пленарному засіданні Київрада продовжить працювати над цими питаннями, аби завершити процес дерусифікації.

Так, зокрема вулиця Генерала Жмаченка стала вулицею Князя Романа Мстиславича, вулиця Маршала Малиновського – вулицею Героїв полку "Азов", площа Тульська – площею Героїв УПА, вулиця Бударіна – вулицею Українського відродження, вулиця Карла Маркса – вулицею Гуцульською, вулиця Пітерська – вулицею Лондонською, вулиця Мічуріна (у Солом’янському районі) – вулицею Морських піхотинців, вулиця Ростовська – вулицею Луцькою.

Нагадаємо, нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. З 15 по 19 червня кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку "Київ Цифровий". Назви, які отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.

Нагадаємо, Київ залишається головною ціллю Росії: Віталій Кличко заявив про готовність до атак.

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