У Києві перевіряють житлові будинки, що зазнали критичних пошкоджень внаслідок обстрілів окупантів

У Києві перевіряють житлові будинки, що зазнали критичних пошкоджень внаслідок обстрілів окупантів

На підставі висновків будуть прийняті рішення про подальшу їх експлуатацію.

У Київ проводять комісійні обстеження житлових будинків, що зазнали найбільших руйнувань внаслідок ракетних ударів та ворожих обстрілів. Наразі працюють відповідні міські комісії із залученням фахівців профільних інститутів.

На підставі висновків обстежень будуть прийняті рішення про подальшу експлуатацію, необхідні протиаварійні роботи та можливість заселення людей, оскільки треба бути впевненими у безпечності будівель.

Про це під час огляду однієї з таких будівель у Святошинському районі столиці повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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За його словами, загалом у столиці внаслідок обстрілів зазнали пошкоджень понад 200 будівель. Це житлові будинки, школи, дитсадки, приватні садиби. Фахівці умовно розподілили пошкоджені будівлі на групи залежно від типу і масштабів руйнувань. Найбільш критичні пошкодження та руйнування конструктивних елементів зафіксовані в десяти житлових будинках.

За словами заступника голови КМДА, лише після отримання висновків фахівців можна буде прийняти рішення про долю будівлі та поінформувати людей, які тут проживали, про можливість заселення, необхідність проведення ремонту у певних обсягах, необхідність знесення тощо.

Він також зазначив, що у близько ста будинках, що зазнали значно менших руйнувань, проведені першочергові роботи.

​​"Комунальні керуючі компанії провели попередній огляд та ремонт у більш як ста будинках – вивезли уламки, закрили плівкою вибиті вікна та балкони, відновили шиферне покриття, демонтували небезпечні конструкції тощо. Звичайно, це лише оперативні роботи. Необхідні ремонтні роботи будуть проведені згодом", – зазначає Пантелеєв.

Нагадаємо, через обстріли Дарницького району Києва, внаслідок руйнування стін одного з будинків, загинула місцева мешканка.

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