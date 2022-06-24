У Києві перевірили міські пляжі: на чотирьох купатися небезпечно та заборонено

Офіційно купальний сезон у столиці не відкривали. Навіть на безпечних пляжах відпочивати місцева влада не радить.
У Києві комунальники перевірили міські пляжі. Безпечними визнали всі, окрім чотирьох. На них купатися заборонено.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Так, купатися заборонено:
- у зоні відпочинку "Совська балка", Солом'янський район;
- на озері "Голубе", Подільський район;
- у зоні відпочинку "Осокорки", Дарницький район;
- на озері "Сонячне", Дарницький район.
Варто зазначити, що цього року офіційно купальний сезон у Києві не відкривали. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати навіть перевірені пляжі та зони відпочинку наразі не радять.
Нагадаємо, що киян попередили про ризик нового наступу росіян на столицю і масовані ракетні удари.
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