У Києві перевірили міські пляжі: на чотирьох купатися небезпечно та заборонено

У Києві перевірили міські пляжі: на чотирьох купатися небезпечно та заборонено

Офіційно купальний сезон у столиці не відкривали. Навіть на безпечних пляжах відпочивати місцева влада не радить.

У Києві комунальники перевірили міські пляжі. Безпечними визнали всі, окрім чотирьох. На них купатися заборонено.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Так, купатися заборонено:

у зоні відпочинку "Совська балка" , Солом'янський район;

, Солом'янський район; на озері "Голубе", Подільський район;

Подільський район; у зоні відпочинку "Осокорки" , Дарницький район;

, Дарницький район; на озері "Сонячне", Дарницький район.

Фото: Київська міська військова адміністрація

Варто зазначити, що цього року офіційно купальний сезон у Києві не відкривали. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати навіть перевірені пляжі та зони відпочинку наразі не радять.

Нагадаємо, що киян попередили про ризик нового наступу росіян на столицю і масовані ракетні удари.

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