У Києві переселенці можуть отримати низку безкоштовних послуг

У Києві переселенці можуть отримати низку безкоштовних послуг

Усі охочі зможуть отримати допомогу та консультації спеціалістів.

У Києві переселенці щоп’ятниці можуть отримувати безкоштовні консультації з нагальних питань, юридичну та психологічну допомогу.

Про це повідомили в КМДА.

Консультації розпочнуться від 24 червня. Вони триватимуть від 10:00 до 16:00 у Vcentri HUB Шевченківського району, вул. Володимирська, 51-Б.

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Кожна із внутрішньо переміщених осіб може прийти й отримати юридичну та психологічну допомогу, а також відповіді на запитання щодо пільг, працевлаштування тощо.

До консультацій залучатимуть фахівців із державних установ та громадських організацій.

Нагадаємо, загроза для Києва з півночі залишається. Втім, зараз наступу ворожих військ з території Білорусі на столицю не буде. Армія Російської Федерації "удар буде робити на захід".

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