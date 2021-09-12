У Києві перекриють рух рядом вулиць: список

Обмеження вводяться через забіг "Київська десятка".
У Києві перекриють рух рядом вулиць.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
У зв'язку з проведенням спортивного масового заходу "Київська десятка" 12 вересня від 8:00 до 12:00 у місті обмежать рух на вулицях:
- Саксаганського;
- проспекті Перемоги (у напрямку центру).
Обмеження діятимуть на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:
- Еспланадній;
- Шота Руставелі;
- Великій Васильківській;
- Антоновича;
- Володимирській;
- Тарасівській;
- Паньківській;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюри;
- Шолуденка;
- провулку Політехнічному;
- Академіка Янгеля;
- Гарматній;
- виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших;
"Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху", - йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.
Нагадаємо, цими вихідними Андріївський узвіз святкує День народження. Відвідувачам підготували музичні виступи, перформанси, квести та інші розваги.