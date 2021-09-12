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У Києві перекриють рух рядом вулиць: список

У Києві перекриють рух рядом вулиць: список

Фото: pixabay

Обмеження вводяться через забіг "Київська десятка".

У Києві перекриють рух рядом вулиць.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

У зв'язку з проведенням спортивного масового заходу "Київська десятка" 12 вересня від 8:00 до 12:00 у місті обмежать рух на вулицях:

  • Саксаганського;
  • проспекті Перемоги (у напрямку центру).

Обмеження діятимуть на частинах вулиць, прилеглих до маршруту:

  • Еспланадній;
  • Шота Руставелі;
  • Великій Васильківській;
  • Антоновича;
  • Володимирській;
  • Тарасівській;
  • Паньківській;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюри;
  • Шолуденка;
  • провулку Політехнічному;
  • Академіка Янгеля;
  • Гарматній;
  • виїздах на проспект із Повітрофлотського шляхопроводу, вулиці Вадима Гетьмана та інших;

"Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху", - йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва.

Нагадаємо, цими вихідними Андріївський узвіз святкує День народження. Відвідувачам підготували музичні виступи, перформанси, квести та інші розваги.

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