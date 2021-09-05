У Києві перекрито низку доріг через веломарафон: список вулиць

Водіям варто обрати інші шляхи.
У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня від 7:00 до 18:00 у столиці перекрито рух транспорту на кількох вулицях. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва у своєму дописі в соціальній мережі.
Рух обмежать на таких вулицях:
♦ Академіка Кржижановського;
♦ Василя Степанченка;
♦ Коростенській;
♦ Генерала Наумова;
♦ Робочої;
♦ бульварі Академіка Вернадського;
♦ ділянках прилеглих вулиць;
♦ Автодорозі Р30 (Новоірпінській трасі).
За даними організаторів, веломарафон називається "Київська сотка 2021" і має дві дистанції - 50 і 100 км. Беруть участь всі охочі - і жінки, і чоловіки.