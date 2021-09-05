У Києві перекрито низку доріг через веломарафон: список вулиць

Водіям варто обрати інші шляхи.

У зв'язку з проведенням веломарафону 5 вересня від 7:00 до 18:00 у столиці перекрито рух транспорту на кількох вулицях. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і вибрати інші маршрути руху.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва у своєму дописі в соціальній мережі.

Рух обмежать на таких вулицях:

♦ Академіка Кржижановського;

♦ Василя Степанченка;

♦ Коростенській;

♦ Генерала Наумова;

♦ Робочої;

♦ бульварі Академіка Вернадського;

♦ ділянках прилеглих вулиць;

♦ Автодорозі Р30 (Новоірпінській трасі).

За даними організаторів, веломарафон називається "Київська сотка 2021" і має дві дистанції - 50 і 100 км. Беруть участь всі охочі - і жінки, і чоловіки.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання