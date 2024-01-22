У Києві перекрили міжнародний канал постачання кокаїну: деталі і фото

Під час обшуків у фігурантів вилучено наркотиків на 20 мільйонів гривень.

У Києві правоохоронці перекрила міжнародний канал постачання кокаїну.

Про це пише поліція Києва.

За словами правоохоронці, четверо мешканців столиці налагодили збут кокаїну на території міста Київ.

Вилучені наркотики

Окрім того, своїм "клієнтам" вони пропонували канабіс власного виготовлення.

Крім кокаїну, зловмисники продавали ще й канабіс

Під час обшуків у фігурантів вилучено наркотиків на 20 мільйонів гривень.

Вилучені кошти

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"Ми встановили, що організував наркобізнес 37-річний киянин. Він налагодив канал постачання кокаїну із-за кордону. Для розвитку "бізнесу" він залучив ще трьох місцевих мешканців, які займалися збутом наркотиків. Крім того за місцем мешкання одного із фігурантів вони обладнали нарколабораторію з вирощування рослин коноплі", – розповів начальник управління боротьби за наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександр Дибов.

Усіх членів організованої группи затримано, а міжнародний канал постачання наркотиків перекрито. За вчинене їм загрожує від 6 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що ​​у Києві маршрутник продавав наркотики просто на зупинці.

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