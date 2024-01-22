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У Києві перекрили міжнародний канал постачання кокаїну: деталі і фото

У Києві перекрили міжнародний канал постачання кокаїну: деталі і фото

Поліція Києва перекрила міжнародний канал постачання кокаїну до столиці / Фото: Поліція Києва / Facebook

Під час обшуків у фігурантів вилучено наркотиків на 20 мільйонів гривень.

У Києві правоохоронці перекрила міжнародний канал постачання кокаїну.

Про це пише поліція Києва.

За словами правоохоронці, четверо мешканців столиці  налагодили збут кокаїну на території міста Київ.

Вилучені наркотики / ©
Вилучені наркотики

Окрім того, своїм "клієнтам" вони пропонували канабіс власного виготовлення.

Крім кокаїну, зловмисники продавали ще й канабіс / ©
Крім кокаїну, зловмисники продавали ще й канабіс

Під час обшуків у фігурантів вилучено наркотиків на 20 мільйонів гривень.

Вилучені кошти / ©
Вилучені кошти

"Ми встановили, що організував наркобізнес 37-річний киянин. Він налагодив канал постачання кокаїну із-за кордону. Для розвитку "бізнесу" він залучив ще трьох місцевих мешканців, які займалися збутом наркотиків. Крім того за місцем мешкання одного із фігурантів вони обладнали нарколабораторію з вирощування рослин коноплі", – розповів начальник управління боротьби за наркозлочинністю ГУНП у м. Києві Олександр Дибов.

Усіх членів організованої группи затримано, а міжнародний канал постачання наркотиків перекрито. За вчинене їм загрожує від 6 до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що ​​у Києві маршрутник продавав наркотики просто на зупинці.

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