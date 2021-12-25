У Києві перекрили міст Патона в обидва боки: що сталося

Наразі на споруді працюють правоохоронці.
У Києві сьогодні, 25 грудня, перекрито рух мостом Патона в обидва напрямки.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Надійшов телефонний дзвінок про мінування мосту ім. Патона", - йдеться у повідомленні.
Наразі на споруді працюють правоохоронці.
Рух мостом Патона обмежено.
Нагадаємо, раніше 25 грудня у Києві терміново евакуювали людей з ТЦ River Mall.
Читайте також:
"Злий жарт": 15-річна дівчина з Донеччини заявила, що вона з подругою вигадала те, що її зґвалтував батько
На території України планують виготовляти вакцину CoronaVac: де саме та коли
До військкомату кроком руш: які документи необхідно подавати жінкам, щоб стати на військовий облік
Путін прагне знищити Україну, але ризику неминучого вторгнення немає - Данілов