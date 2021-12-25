У Києві перекрили міст Патона в обидва боки: що сталося

У Києві перекрили міст Патона в обидва боки: що сталося

Наразі на споруді працюють правоохоронці.

У Києві сьогодні, 25 грудня, перекрито рух мостом Патона в обидва напрямки.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.



"Надійшов телефонний дзвінок про мінування мосту ім. Патона", - йдеться у повідомленні.



Наразі на споруді працюють правоохоронці.

Рух мостом Патона обмежено.

Нагадаємо, раніше 25 грудня у Києві терміново евакуювали людей з ТЦ River Mall.

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