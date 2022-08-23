У Києві перекрили масштабний канал збуту зброї, вибухівки та боєприпасів (фото)

Чоловіку повідомили про підозру та вилучили в нього зброю.

У Києві перекрили канал збуту вогнепальної зброї, вибухових речовин та бойових припасів на території столиці. Його налагодив 63-річний мешканець Черкаської області через особисті зв'язки.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Правоохоронці провели у фігуранта оперативні закупівлі та зафіксували незаконний збут 12 бойових гранат, трьох пістолетів та набоїв.

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У ході проведення обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили комплектуючі до стрілецької зброї та бойові припаси.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, у Києві зростає кількість хворих на коронавірус. Якщо від 8 по 14 серпня було зафіксовано 316 випадків, то від 15 по 21 – 956.

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