У Києві перекинулась швидка, що перевозила пацієнта: фото

Водій автомобіля Opel не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками на червоний сигнал світлофору. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, а його водій отримав тілесні ушкодження.

У Дніпровському районі Києва перекинулась швидка з людьми.

Водій легковика не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, внаслідок чого постраждав водій екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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У суботу, 4 лютого, о 11:06, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на проспекті Миру, що у Дніпровському районі Києва. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, патрульні поліцейські та лікарі.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel не надав перевагу в русі кареті швидкої, яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками на червоний сигнал світлофору. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, а його водій отримав тілесні ушкодження. Пацієнта, транспортування якого здійснювала карета швидкої, негайно передали медикам, які приїхали на виклик. Внаслідок ДТП водій легковика не постраждав", - йдеться у повідомленні поліції.

Наразі на місці події поліцейські проводять необхідні першочергові слідчі дії для встановлення причин та обставин даної автопригоди.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дніпровського управління поліції. Після встановлення всіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

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