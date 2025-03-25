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У Києві перехожий поранив людей ножем: поліція затримала нападника

У Києві перехожий поранив людей ножем: поліція затримала нападника

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину поблизу вокзалу

Поліцейські продовжують працювати на міці події, всі обставини зʼясовуються.

Поліція затримала чоловіка, який поблизу залізничного вокзалу спричинив ножове поранення перехожим.

Про це інформує поліція Києва у повідомленні у соцмережі. 

Інформація про бійку надійшла до поліції близько 22:00. Попередньо, між двома чоловіками та 36-річним нападником виник словесний конфлікт, під час якого порушник дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів. 

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину, та вилучили знаряддя злочину - ніж. Потерпілих з ножовими пораненнями госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога. 

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські продовжують працювати на міці події, всі обставини зʼясовуються.

Нагадаємо, що раніше у Києві біля вокзалу поліція жорстко затримала батьків на очах малолітньої дитини: відео

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