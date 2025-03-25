У Києві перехожий поранив людей ножем: поліція затримала нападника

Поліція затримала чоловіка, який поблизу залізничного вокзалу спричинив ножове поранення перехожим.

Про це інформує поліція Києва у повідомленні у соцмережі.



Інформація про бійку надійшла до поліції близько 22:00. Попередньо, між двома чоловіками та 36-річним нападником виник словесний конфлікт, під час якого порушник дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів.



Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину, та вилучили знаряддя злочину - ніж. Потерпілих з ножовими пораненнями госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські продовжують працювати на міці події, всі обставини зʼясовуються.

Нагадаємо, що раніше у Києві біля вокзалу поліція жорстко затримала батьків на очах малолітньої дитини: відео.

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