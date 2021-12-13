У Києві перед судом постане чоловік за розбещення падчерки

Після того, як дитина розповіла усе матері, чоловік утік.
У Києві перед судом постане чоловік за розбещення малолітньої падчерки.
Зловмисник вчинив розпусні дії стосовно 13-річної доньки своєї співмешканки, поки та була на роботі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"До поліції Києва звернулась жінка із повідомленням про те, що у квартирі на вулиці Тагільській чоловік розбещував її доньку. Співробітники ювенальної превенції терміново вирушили на місце події та поспілкувались із заявницею. З’ясувалось, що коли жінка перебувала на роботі, її 44-річний співмешканець залишився вдома з малолітньою донькою та вчинив стосовно неї розпусні дії. Після того, як дитина розповіла усе матері, чоловік утік", - йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення малолітньої особи. Згодом правоохоронці розшукали втікача та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили йому про підозру.
Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, у Києві взято під варту чоловіка, який п'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки.
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