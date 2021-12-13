У Києві перед судом постане чоловік за розбещення падчерки

Після того, як дитина розповіла усе матері, чоловік утік.

У Києві перед судом постане чоловік за розбещення малолітньої падчерки.

Зловмисник вчинив розпусні дії стосовно 13-річної доньки своєї співмешканки, поки та була на роботі.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва звернулась жінка із повідомленням про те, що у квартирі на вулиці Тагільській чоловік розбещував її доньку. Співробітники ювенальної превенції терміново вирушили на місце події та поспілкувались із заявницею. З’ясувалось, що коли жінка перебувала на роботі, її 44-річний співмешканець залишився вдома з малолітньою донькою та вчинив стосовно неї розпусні дії. Після того, як дитина розповіла усе матері, чоловік утік", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України – розбещення малолітньої особи. Згодом правоохоронці розшукали втікача та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури оголосили йому про підозру.

Поліція Києва / Facebook

Наразі досудове розслідування завершено та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду справи по суті. Суд обрав фігуранту запобіжний захід - тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Києві взято під варту чоловіка, який п'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки.

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