У Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо - Арестович

У Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо - Арестович

Керівника Офісу президента зазначив, що ситуація на полі бою неухильно схиляється у бік України.

У Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 11 березня, у відеозверненні.

"Можу запевнити жителів Києва, в якому я і сам перебуваю, і мої родичі, що Київ оточити неможливо. Взяти його – неможливо. Щодо цього можна не хвилюватися. Біля Києва та в Києві діє досить велике угруповання наших військ, які знищують супротивника", — заявив він.

Арестович також зазначив, що ситуація на полі бою "неухильно схиляється у бік України".

Нагадаємо, українська розвідка повідомила, що Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

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