Про зловмисника відомо, що це 31-річний уродженець Донецька.

У Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури Києва повідомлено про підозру 31-річному уродженцю м. Донецьк, який вчинив розпусні дії щодо малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України)", -- йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на території Оболонського району Києва помітив на вулиці 11-річну дівчинку, яка йшла додому. Прослідкувавши за нею, зловмисник зайшов з нею до під’їзду будинку, де у ліфтовій кабіни вчинив розпусні дії, після чого втік.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника вдалося оперативно розшукати та затримати в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі педофілу повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть блогера, який намагався дискредитувати ЗСУ, а своїми відео підігравав країні-окупантці. У четвер, 22 вересня, СБУ повідомила йому про підозру.

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