У Києві пcа Джека, якого власниця прив'язала у парку та поїхала за кордон, забрали в сім'ю: фото

У Києві пcа Джека, якого власниця прив'язала у парку та поїхала за кордон, забрали в сім'ю: фото

Історія цього собаки буквально сколихнула Мережу і досить швидко знайшлися люди, які виявили бажання забрати песика.

У Києві пcа Джека, якого власниця кинула із запискою та поїхала до Польщі, забрали в сім'ю.

Тепер він має новий дім.

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Про це повідомила спільнота KievMap.

Нагадаємо, у Києві на Дорогожичах власниця прив'язала собаку у парку та поїхала за кордон. Поруч з собакою лежали його іграшки і записка: "Джек - хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити". Спочатку бідний песик боявся підходити до незнайомців, але скоро він зовсім замерз і знесилів. Бідолаха не міг зрозуміти, чому власниця наказала чекати, а сама так і не повернулась...

Небайдужі кияни доправили Джека до ветклініки, йому загрожував притулок. Але історія цього собаки буквально сколихнула Мережу і досить швидко знайшлися люди, які виявили бажання "всиновити" Джека.

Нагадаємо, під Києвом у скандальний притулок для тварин у селі Кухарі проникли невідомі та погрожують волонтерам.

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