У Києві паводок йде на спад: але досі є багато підтоплень

За минулу добу рівень води зменшився на сім сантиметрів.

У Києві масштабний паводок йде на спад, адже рівень води почав зменшуватися. Втім, Лівому березі столиці досі залишаються підтопленими парки та приватні будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад. На даний момент по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень", - наголошує керівник КМВА Сергій Попко.

Затопленими залишаються парк "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Зазначається, що станом на ранок 19 квітня рівень води у Дніпрі у межах столиці становить 9 343 см. Протягом минулої доби відійшло ще сім сантиметрів. Втім, у межах Києва все ще зберігається другий (помаранчевий) рівень небезпеки. До критичного рівня води у Дніпрі - ще 72 см. За прогнозами, паводок цього року не досягне цієї позначки.

"Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій. Зокрема, сьогодні будуть проведені спеціалізовані навчання із порятунку людей та ліквідації наслідків повені. Київ готовий захисти своїх мешканців", - зауважив Попко.

Нагадаємо, у Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Зокрема, це острів Труханів, парк Муромець, садово-дачна забудова Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків тощо.

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