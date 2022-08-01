У Києві пасажири наземного транспорту не сплачуватимуть повторно за проїзд після відбою тривоги

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

У Києві пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги

Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

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Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені".

Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.

Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції.

Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.

Нагадаємо, у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятимуть рух. Пасажири в цей час мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. Відповідне рішення ради оборони міста Києва діятиме від сьогодні - 1 серпня.

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