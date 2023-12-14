У Києві пасажирам метро, які роблять пересадки між "Либідською" і "Теремками", повертатимуть гроші

Київрада ухвалила рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Мер уточнив, що кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через зачинені шість станцій синьої гілки метро.

Маршрут з "Теремків" до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме вісім гривень.

"Під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро, платитиме тільки за одну поїздку", – наголосив Кличко.

Система повернення поїздок запрацює від 18 грудня. Деталі, як це діятиме, "Київ Цифровий" опублікує 15 грудня.

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Нагадаємо, від 8 грудня в столиці України припинила працювати частина станцій синьої гілки метро — від “Либідської” до “Теремків”. У метрополітені розгерметизувався тунель. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про підтоплення метро Києва.

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