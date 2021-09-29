У Києві пасажир таксі убив чоловіка, захищаючи заправника: відео

Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. Потерпілий помер до приїзду швидкої.

У Києві пасажир таксі убив чоловіка, захищаючи заправника. Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. Потерпілий помер до приїзду швидкої.

Подія сталася на території автозаправної станції на проспекті Романа Шухевича.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Як розповів начальник відділення слідчого відділу Дніпровського управління поліції Павло Шаламов, правоохоронці встановили, що 45-річний потерпілий отримав смертельні травми під час конфлікту з пасажиром таксі.

"Ми з’ясували, що чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора автозаправної станції, який заправляв таксі. На захист працівника з авто вийшов пасажир та намагався заспокоїти чоловіка. Між ними розпочався конфлікт, у ході якого пасажир таксі кілька разів вдарив опонента в живіт та по голові. У результаті потерпілий впав на землю, а порушник спочатку сів у таксі та поїхав, але згодом повернувся та викликав швидку. Прибувши, лікарі констатували смерть чоловіка", - розказав Шаламов.

Поліцейські затримали підозрюваного на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі", - зазначив капітан поліції.

Нагадаємо, у Рівному в лікарні помер 56-річний водій місцевої маршрутки, якого у червня побив син пасажирки. Після бійки медики діагностували у постраждалого закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа. Його госпіталізували до реанімації.

26-річний чоловік вдарив водія маршрутного таксі, через те, що той не зупинився там, де просила матір нападника. Від удару водій впав на землю і отримав важку травму голови. Сам хлопець запевняв, що не хотів завдавати водієві шкоди, а лише вимагав пояснити, чому автобус не їздить встановленим маршрутом, проте нахабна відповідь його розлютила.

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