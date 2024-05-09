У Києві пасажир після поїздки відібрав у таксиста усі гроші: як покарали нападника

ешканця Київщини засуджено до п'яти років позбавлення волі за розбійний напад на водія таксі та зберіганні психотропних речовин.

У Києві пасажир після поїздки відібрав у таксиста усі гроші.

Про подробиці розбійного нападу та покарання для нападника розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"У лютому 2021 пізно уночі, обвинувачений викликав автомобіль таксі щоб дістатися додому. Коли водій вже довіз чоловіка до його будинку, пасажир замість розплатитися за поїздку, вирішив відібрати у таксиста всі гроші. Для цього зловмисник приставив до шиї водія – громадянина Узбекистану – ніж. Під погрозами потерпілий віддав розбійнику 1300 грн та 600 доларів США", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Замість того, щоб розплатитися за поїздку, нападник відібрав у таксиста усі гроші / Фото: Прокуратура Києва

Нападника затримали працівники поліції, у нього вдома під час обшуку знайшли близько 2,5 кг амфетаміну.

За результатами судового розгляду Подільським районним судом міста Києва обвинуваченого мешканця Київщини визнано винним та призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі за розбійний напад на водія таксі та зберіганні психотропних речовин.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва чоловік кинув об асфальт собаку сусідки, з якою мав неприязні стосунки.

Читайте також: