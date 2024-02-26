У Києві пануватиме справжня весна: прогноз погоди на 27 лютого

У столиці весь тиждень в денні години повітря прогріватиметься до комфортних плюсових значень.

Погоду у Києві та області упродовж цього тижня формуватиме антициклон зі сходу (поле високого тиску), відтак можемо сподіватися на сонячні дні без опадів.

Прогноз погоди на 27 лютого оприлюднив Укргідрометцентр.

У вівторок, 27 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.

Погода на кінець лютого / Фото: Укргідрометцентр

Як свідчить графік прогнозу, увесь тиждень в денні години повітря прогріватиметься до комфортних плюсових значень. Однак у нічні години, за рахунок прояснень, приземний шар повітря швидше вихолоджуватиметься, тому і температури можуть подекуди опускатися трохи нижче 0°.

Нагадаємо, на Київщині був побитий 74-річний температурний рекорд. На метеорологічній станції Тетерів 25 лютого 2024 року найтепліша мінімальна температура повітря становила +4,4°С, на +2,2°С перевищивши попередній рекорд 1950 року.

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