У Києві пануватиме справжня весна: прогноз погоди на 27 лютого

У столиці весь тиждень в денні години повітря прогріватиметься до комфортних плюсових значень.
Погоду у Києві та області упродовж цього тижня формуватиме антициклон зі сходу (поле високого тиску), відтак можемо сподіватися на сонячні дні без опадів.
Прогноз погоди на 27 лютого оприлюднив Укргідрометцентр.
У вівторок, 27 лютого, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 5-10° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.
Як свідчить графік прогнозу, увесь тиждень в денні години повітря прогріватиметься до комфортних плюсових значень. Однак у нічні години, за рахунок прояснень, приземний шар повітря швидше вихолоджуватиметься, тому і температури можуть подекуди опускатися трохи нижче 0°.
Нагадаємо, на Київщині був побитий 74-річний температурний рекорд. На метеорологічній станції Тетерів 25 лютого 2024 року найтепліша мінімальна температура повітря становила +4,4°С, на +2,2°С перевищивши попередній рекорд 1950 року.
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