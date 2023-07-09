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У Києві палає АЗС: рух Броварським проспектом перекрито (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2714
Час на прочитання
1 хв
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У Києві палає АЗС: рух Броварським проспектом перекрито (відео)

Пожежа на АЗС у Києві / Фото: ГУ ДСНС у Києві

На місці пожежі працюють рятувальники.

У Дніпровському районі Києва, на Броварському проспекті, горить автозаправна станція.

Відповідні фото та відео з'явилися у Мережі.

Стовп диму від пожежі видно чи не з усього лівого берега столиці. 

Стовп диму видно на весь лівий берег / © ТСН.ua
Стовп диму видно на весь лівий берег / Фото: ТСН.ua

На місці інциденту працюють рятувальники. Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Причини загоряння і чи є жертви поки невідомо.

На місці працюють рятувальники / ©
На місці працюють рятувальники

За попередньою інформацією, рух Броварським проспектом було перекрито. 

Деякі телеграм-канали пишуть, що нібито авто протаранило резервуар із паливом. Ця інформація поки не підтверджена.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС.

"Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують", - зазначив мер столиці.

У Києві сталася пожежа на АЗС

У Києві сталася пожежа на АЗС

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Дата публікації
Перегляди
2714
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