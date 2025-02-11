У Києві п’яний водій збив дівчину на тротуарі і втік: деталі від поліції (фото)

У Києві поліцейські затримали водія Volkswagen, який 10 лютого пʼяним виїхав на тротуар, травмував перехожу та втік з місця події.

Про це повідомила поліція Києва.

ДТП сталася на вулиці Райдужній, що у Дніпровському районі столиці. За інформацією правоохоронців 41-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням на дорозі та виїхав за межі проїзної частини. На тротуарі авто наїхало на 24-річну дівчину.

Постраждала отримала перелом ребер та забої. Дівчина була госпіталізована до лікарні.

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Винуватець аварії намагався втекти, однак його затримали перехожі та передали поліцейським. Алкотест виявив у крові водія 2,45 проміле алкоголю.

Слідчі затримали чоловіка розпочали кримінальні провадження за статтями про:

порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння,

залишення в небезпеці.

Порушнику готують повідомлення про підозру. Йому загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати авто на строк до п’яти років.

Поліція Києва затримала винуватця ДТП, який збив дівчину / Фото: Поліція Києва

До слова, 5 лютого стало відомо, що у Дніпропетровській області автобус із людьми влетів у дерево. В аварії постраждали багато людей.