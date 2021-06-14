У Києві п'ятий день шукають неповнолітню випускницю: фото, прикмети

Анастасія Савічева, 2003 року народження, 10 червня пішла з дому та дотепер не повернулася.

У Києві зникла неповнолітня дівчина, яка в цьому році закінчила школу.

Анастасія Савічева, 2003 року народження, 10 червня пішла з дому та дотепер не повернулася.

Про це повідомляє Дарницьке управління поліції Києва.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст близько 168 см, худорлявої статури, волосся русяве, підстрижене під каре.

Поліція Києва / Facebook

Була одягнена у чорні кеди, чорну коротку спідницю, світлу футболку, великі окуляри з прозорим склом.

"У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування малолітньої, просимо телефонувати за номером "102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом у Броварах зникла 17-річна дівчина.

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