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У Києві – п’ята тривога за день: жителів закликали перебувати в укриттях

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У Києві – п’ята тривога за день: жителів закликали перебувати в укриттях

Фото: pixabay.com

У Києві під вечір 24 серпня пролунала вже п’ята за день повітряна тривога. Місцева влада закликала прямувати до найближчого укриття.

Так Росія "вітає" Україну з Днем Незалежності.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Уже п'ята повітряна тривога за день. Так ворог "вітає" нас з Днем Незалежності. Закликаю всіх дотримуватися правил безпеки та негайно прямувати до найближчого укриття. Не нехтуйте сигналами тривоги", – закликав Кулеба.

"Тримаємо стрій та боремося за нашу перемогу!" – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше в КМДА попередили, що 23-24 серпня є загрози ракетно-бомбових ударів по центрах ухвалення рішень, військових об’єктах, об’єктах оборонної промисловості, критичної інфраструктури та розташованих поруч житлових масивах.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2254
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