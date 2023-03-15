У Києві п'ять поліцейських автівок "ловили" порушника комендантської години (відео)

У Деснянському районі Києва п'ять поліцейських автівок "ловили" порушника комендантської години. Водій напідпитку за кермом Toyota намагався втекти від патрульних.

Інцидент стався у ніч проти 15 березня, повідомили в патрульній поліції Києва.

За кермом автівки перебував 32-річний чоловік. Перевірка на стан сп'яніння водія показала 0,91 проміле. З'ясувалося, що раніше киянин був позбавлений права керування за нетверезе водіння.

На порушника склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) КУпАП.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка за вбивство перехожого. Він зарізав киянина через зауваження просто на зупинці. Трагедія сталася на Повітрофлотському проспекті.

2 млн гривень заробітку щодмісяця: у Києві викрили нарколабораторію

Читайте також: