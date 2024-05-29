У Києві п'яний зловмисник влаштував стрілянину на ринку та поцілив у чоловіка – подробиці (фото)

Зловмисник здійснив постріли, один з яких влучив перехожому у груди.

В Оболонському районі Києва зловмисник у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину і влучив 53-річному чоловіку у груди. Потерпілий перебуває в лікарні, його стан наразі стабільний. Правоохоронці затримали стрільця.

Про це повідомило ГУ Нацполіції міста Київ.

Як розповіли свідки, невідомий чоловік у сп’янілому стані безпідставно штовхнув дівчину, на що зреагували її знайомі та почали заступатися. Під час подальшого конфлікту зловмисник дістав пістолет та здійснив три постріли, один з яких влучив 53-річному перехожому у груди.

Зловмисник, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив стрілянину у Києві / Фото: Головне управління Національної поліції у місті Києві

Порушником виявився місцевий мешканець 1989 року народження. Поліцейські затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У фігуранта вилучили пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи.

Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві сталася загадкова смерть директорки школи – колеги та знайомі назвали дві версії.

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