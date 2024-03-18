У Києві п’яний водій влаштував потрійну ДТП, є постраждалі: з'явилися фото

Вміст алкоголю у крові 23-річного горе-водія майже у дев'ять разів перевищував норму.

У Києві п’яний водій влаштував потрійну ДТП. Аварія сталася по вулиці Братиславській у Деснянському районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

"23-річний керманич Audi у стані алкогольного сп’яніння наїхав на автомобіль Infiniti, що рухався у попутному напрямку, від зіткнення легковик виїхав на зустрічну смугу та в’їхав ще й у КІА. Внаслідок аварії постраждали двоє водіїв", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 23-річний водій автомобіля Audi перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Прилад "Драгер" показав 1,74 проміле. Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму майже у дев'ять разів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

"Рухаючись по проїзній частині дороги водій Audi наїхав на автомобіль Infiniti, який їхав попереду нього у попутному напрямку. Внаслідок удару, водій Infiniti втратив керування та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся ще й із автомобілем КІА", – розповіли у поліції.

Внаслідок аварії постраждали двоє водіїв / Фото: Поліція Києва / Facebook

Відтак, водії Infiniti та КІА отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Правоохоронці затримали водія Audi. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

23-річний водій автомобіля Audi перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння / Фото: Поліція Києва / Facebook

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю у крові горе-батька в 11 разів перевищував норму.

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