У Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході (фото)

Прилад Драгер показав 1.05 проміле вмісту алкоголю в організмі чоловіка.
У Києві п'яний водій за кермом легковика Mazda на смерть збив 48-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Подія сталася на вулиці Бориспільській, що у Дарницькому районі.
Про це повідомили в поліції Києва.
Від отриманих травм жінка померла на місці.
Встановлено, що 31-річний водій рухався зі сторони вулиці Академіка Горбунова у напрямку вулиці Ялтинської, де здійснив наїзд на жінку.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водію загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
Нагадаємо, у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух. Пасажири в цей час мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
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