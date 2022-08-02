У Києві п'яний водій на смерть збив жінку на переході (фото)

У Києві п'яний водій за кермом легковика Mazda на смерть збив 48-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Подія сталася на вулиці Бориспільській, що у Дарницькому районі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Від отриманих травм жінка померла на місці.

Встановлено, що 31-річний водій рухався зі сторони вулиці Академіка Горбунова у напрямку вулиці Ялтинської, де здійснив наїзд на жінку.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Водію загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух. Пасажири в цей час мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

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