У Києві п’яний водій на Maserati розчавив мопед: загинула жінка (фото)

Вміст алкоголю у крові 35-річного горе-водія Maserati у понад вісім разів перевищував норму.

У Києві сталася смертельна ДТП на вулиці Борщагівській. Ввечері 9 липня 35-річний водій Maserati наїхав на мопед.

Про це повідомляє поліція Києва.

Внаслідок ДТП пасажирка мопеда загинула на місці. Їй було 48 років. Водія мопеда з численними травмами госпіталізували до лікарні.

Що стосується кермувальника Maserati, то його затримали. Він виявився п'яним. "Драгер" показав 1,66 проміле алкоголю в його організмі. Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму у понад вісім разів.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Як розповіли у Київській міській прокуратурі, чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу.

Ввечері п’яний 35-річний водій Maserati наїхав на мопед / Фото: Поліція Києва / Facebook

За смертельну ДТП, вчинену в стані алкогольного сп’яніння, йому загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення. Прокуратура наполягатиме на обранні чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пасажирка мопеда загинула на місці,їй було 48 років / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві водій напідпитку перевозив дитину на передньому сидінні авто. Вміст алкоголю у крові горе-батька в 11 разів перевищував норму.

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