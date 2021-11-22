У Києві п'яний водій на Dacia Logan протаранив Volkswagen: є потерпілий (відео)

Водія Volkswagen з травмами доправили до лікарні.

П’яний водій Dacia Logan спровокував аварію на вул. Березняківській у Києві.

Його машина вискочила з прилеглої вулиці і протаранила Volkswagen.

Про це повідомив паблік "Магнолія TV".

Кермувальника Volkswagen забрали до лікарні.

Водій Dacia Logan не приховував, що він п’яний.

Якоїсь миті чоловік став дуже агресивним, тож його закували у кайданки.

Нагадаємо, у Києві на бульварі Перова хлопець, який нібито втікав від бійки, трагічно загинув під колесами авто. Хлопець помер миттєво ще до приїзду бригади швидкої. Повідомляється, що від удару автомобіль Lexus перекинуло на дах.

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