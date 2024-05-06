У Києві п’яний водій BMW мчав зустрічною смугою та покалічив трьох людей: фото, відео

Водій BMW на швидкості зачепив припаркований автомобіль Volkswagen та здійснив зіткнення з автомобілем марки Ford, у якому перебувало четверо людей.

П’яна ДТП сталася пізно ввечері у суботу, 4 травня, у Голосіївському районі Києва. На вулиці Велика Васильківська з одностороннім рухом 25-річний водій BMW мчав назустріч автомобілям. Він зачепив припаркований Volkswagen, після чого врізався у Ford, в якому перебувало четверо людей.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Трьох пасажирів автомобіля Ford госпіталізували до лікарні. ЯУ результаті зіткнення 17-річна дівчина отримала закритий перелом лівої променевої кістки, у 22-річної пасажирки забиття плечового суглоба. Ще одна 58-річна жінка отримала забиття грудної клітини, гематоми та закриту черепно-мозкову травму.

У поліції Києва повідомили, що водій був п’яним.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає до трьох років тюрми.

Водій автомобіля BMW відмовився від проходження медогляду / Фото: Прокуратура Києва

Крім того, винуватця п’яної ДТП позбавлять права керувати авто терміном від трьох до п’яти років. Прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це найбільш суворий запобіжний захід, передбачений цією статтею.

Опубліковано Київська міська прокуратура Понеділок, 6 травня 2024 р.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва взяв під варту без права внесення застави 19-річного водія BMW X3. Він збив 37-річну жінку на пішохідному переході на вулиці Князів Острозьких. Медики госпіталізували її до лікарні з тяжкими травмами. Слідчі встановили, що водій їхав з перевищенням максимально дозволеної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв наїзд на жінку, яка "зеброю" переходила дорогу. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років тюрми.

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