У Києві п’яний водій BMW мчав зустрічною смугою та покалічив трьох людей: фото, відео

Водій BMW на швидкості зачепив припаркований автомобіль Volkswagen та здійснив зіткнення з автомобілем марки Ford, у якому перебувало четверо людей.
П’яна ДТП сталася пізно ввечері у суботу, 4 травня, у Голосіївському районі Києва. На вулиці Велика Васильківська з одностороннім рухом 25-річний водій BMW мчав назустріч автомобілям. Він зачепив припаркований Volkswagen, після чого врізався у Ford, в якому перебувало четверо людей.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Трьох пасажирів автомобіля Ford госпіталізували до лікарні. ЯУ результаті зіткнення 17-річна дівчина отримала закритий перелом лівої променевої кістки, у 22-річної пасажирки забиття плечового суглоба. Ще одна 58-річна жінка отримала забиття грудної клітини, гематоми та закриту черепно-мозкову травму.
У поліції Києва повідомили, що водій був п’яним.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачає до трьох років тюрми.
Крім того, винуватця п’яної ДТП позбавлять права керувати авто терміном від трьох до п’яти років. Прокурор скерував до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це найбільш суворий запобіжний захід, передбачений цією статтею.
Опубліковано Київська міська прокуратура Понеділок, 6 травня 2024 р.
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва взяв під варту без права внесення застави 19-річного водія BMW X3. Він збив 37-річну жінку на пішохідному переході на вулиці Князів Острозьких. Медики госпіталізували її до лікарні з тяжкими травмами. Слідчі встановили, що водій їхав з перевищенням максимально дозволеної швидкості, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв наїзд на жінку, яка "зеброю" переходила дорогу. Винуватцю ДТП загрожує до восьми років тюрми.
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