У Києві п'яний таксист на швидкості протаранив авто (фото)

Дивом всі залишилися живі.
У Києві на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів) автомобіль Kia служби таксі Uklon протаранив Mazda. За словами очевидців ДТП, таксист був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Жертв немає. Про стан постраждалих невідомо. Обидва легковики отримали серйозні пошкодження.
"П'яний таксист на Кia на швидкості протаранив Мazda. ДТП у Києві. Дивом обійшлося без трупів", – йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, на Київщині Lanos хотів обігнати авто та зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася на трасі неподалік села Іванівка. Водій легковика загинув на місці.
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