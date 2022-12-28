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У Києві п'яний таксист на швидкості протаранив авто (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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788
Час на прочитання
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У Києві п'яний таксист на швидкості протаранив авто (фото)

Фото: dtp.kiev.ua

Дивом всі залишилися живі.

У Києві на бульварі Миколи Міхновського (Дружби народів) автомобіль Kia служби таксі Uklon протаранив Mazda. За словами очевидців ДТП, таксист був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua

Жертв немає. Про стан постраждалих невідомо. Обидва легковики отримали серйозні пошкодження.

"П'яний таксист на Кia на швидкості протаранив Мazda. ДТП у Києві. Дивом обійшлося без трупів", – йдеться в повідомлені.

Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, на Київщині Lanos хотів обігнати авто та зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася на трасі неподалік села Іванівка. Водій легковика загинув на місці.

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Дата публікації
Перегляди
788
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