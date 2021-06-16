У Києві п'яний пішохід штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки: хлопець загинув на місці

Хлопець 1993 року народження отримав відкриту черепно-мозкову травму та загинув одразу на місці трагедії.

У Святошинському районі Києва п’яний пішохід штовхнув велосипедиста на проїжджу частину — під колеса вантажівки, внаслідок чого той загинув.

Про це інформує поліція Києва.

Хлопець 1993 року народження отримав відкриту черепно-мозкову травму та загинув одразу на місці трагедії.

"Перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху тротуаром і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок падіння велосипедист потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", — йдеться в повідомленні.

dtp.kiev.ua

Як зазначає dtp.kiev.ua, п’яного чоловіка затримав один з водіїв, які їхали позаду вантажівки. За словами очевидців, чоловік ненавмисне штовхнув велосипедиста, просто він був дуже п’яний, що мав погану координацію руху.

"Велосипедиста кинуло на вантажівку і потім розірвало голову об бордюрний камінь. Він був без шолома, у шоломі шанси були б", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві водія маршрутки перед рейсом зазнімкували з пляшкою пива.

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