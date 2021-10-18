Інцидент стався у Голосіївському районі столиці на вулиці Ломоносова.

У Києві п'яний чоловік зламав ніс підлітку на вулиці.

Інцидент стався 16 жовтня у Голосіївському районі столиці на вулиці Ломоносова близько 20:00.

Про це повідомила мати постраждалого хлопця у Facebook-спільноті "Сусіди-Голосіїв".

За словами матері, 14-річний Максим гуляв зі своїми друзями, вони сміялися, нічого не віщувало біди. Коли підліток відійшов від друзів, п'яний чоловік, років 50, вдарив у ніс.

"Була калюжа крові і сльози моєї дитини, він сильно злякався від несподіванки", - написала жінка.

Діти одразу викликали поліцію, після чого чоловік зі своїм другом швидко зникли з місця події. Хлопець разом з батьками поїхав до травмпункту.

З'ясувалося, що у підлітка перелом зі зміщенням. Ніс довелося вправляти. Тепер Максиму треба лежати у лікарні 4-5 днів.

"Мій бідний хлопчик отримав не тільки фізичну травму, а й психологічну... Це не повинно ось так просто зійти з рук. Хоча може мій пост просто буде для когось попередженням, нехай діти будуть обережні та уважні, і дорослі теж", - підсумувала мама постраждалого підлітка.

Нагадаємо, у Києві керівник Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку помітив підлітка, який перелазив через паркан на території багатоповерхівки. 14-річний хлопець забув магніт до хвіртки. Чоловік з розмаху штовхнув хлопця, а той упав на землю і вдарився головою. Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно керівника ОСББ, який накинувся на підлітка.

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