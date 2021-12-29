У Києві п'яний чоловік чиновниці Міносвіти влаштував ДТП та погрожував людям (відео)

Очевидці стверджують, що родина хоче уникнути відповідальності.

У Києві ввечері 28 грудня п'яний чоловік влаштував ДТП на вулиці Металістів. Він був за кермом KIA Sorento і зіткнувся з двома автівками.

Про це повідомили у Facebook "Київ Оперативний".

За словами очевидців, чоловік відмовився від проходження медичного огляду і пізніше його забрали в лікарню. Окрім того, він погрожував людям, що його дружина має зв'язки.

За даними ЗМІ, жінка - чиновниця Міністерства освіти України. Вона прибула на місце події, але обличчя жінки на записі не видно. Очевидці стверджують, що родина хоче уникнути відповідальності.

Нагадаємо, що у Києві та Львові пропонують зробити платним вї'зд у центр міста на автівці із сьомої ранку до шостої вечора. Виняток – громадський транспорт, спецтранспорт та електроавтомобілі.

У Києві п'яний чоловік чиновниці Міносвіти влаштував ДТП

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