У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр: деталі затримання нападника

У четвер, 12 жовтня, у Києві спецпризначенці поліції КОРД затримали озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр на проспекті Вацлава Гавела у Солом’янському районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Сьогодні зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці отримали інформацію про те, що невідомий зайшов у приміщення бізнес-центру. Озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Потім нападник зробив кілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.

На місце інциденту прибули спецпризначенці КОРДу. У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника.

У Києві озброєний чоловік захопив бізнес-центр. / Фото: Прес-служба УМВС Києва

Як повідомлялося, у Києві біля недобудови знайшли тіла двох дівчат-підлітків. Трагедія сталася вранці 9 жовтня на вулиці Оноре де Бальзака.

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