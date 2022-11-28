У Києві озброєний чоловік увірвався до квартири та погрожував вбити дітей: фото, відео

У Києві озброєний чоловік увірвався до квартири та погрожував вбити дітей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Нещодавно до поліції звернулася киянка з повідомленням про те, що невідомий чоловік проник до її квартири на вулиці Занковецькій та відібрав гроші, прикраси і ґаджети. За вказаною адресою негайно виїхали слідчі, оперативники карного розшуку, криміналісти та кінологи.

На місці події правоохоронці встановили, що зловмисник під виглядом кур'єра увірвався до помешкання зі зброєю у руках, почав душити власницю квартири та під погрозою вбити дітей, відібрав гроші та коштовні речі.

Оперативники поліції Києва з працівниками кримінальної поліції Печерського управління і аналітиками главку встановили особу нападника та відслідкували маршрут його руху.

"Упродовж двох діб за силової підтримки спецпризначенців полку №1 ми викрили та затримали зловмисника. Згодом з’ясовано, що чоловік може бути причетний до серії майнових злочинів з помешкань киян на Печерську, ппочинаючи від 2017 року, оскільки у його будинку ми виявили різноманітну техніку, комплекти ключів, ювелірні коштовності, серед яких були і прикраси заявниці, та гроші у іноземній валюті. Крім того, встановлено, що затриманий працював на одному із державних підприємств, тож, ймовірно, частина виявленої техніки викрадена саме з місця роботи", - розповів начальник управління карного розшуку ГУ НП у м. Києві Сергій Махно.

Правопорушником виявився мешканець Київської області, 1982 року народження, який вже не одноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок, вживання наркотиків та опір працівникам поліції.

"Окрім того слідчі вилучили зброю, набої блокноти із записами, де порушник зазначав обсяг виконаної "роботи" та майбутні плани заробітку злочинним шляхом. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив Сергій Махно.

Стосовно зловмисника розпочато кримінальне провадження, йому загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, співробітники Київської обласної прокуратури з'ясували, що сержант міноборони РФ катував колишніх учасників АТО під час окупації Київщини. Йому заочно повідомлено про підозру.

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