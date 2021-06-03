У Києві озброєні злочинці пограбували фірму: гроші винесли разом із сейфами

Через кілька годин після скоєння злочину, правоохоронці встановили особи нападників і затримали їх.

У Києві поліцейські затримали групу, які вчинили розбійний напад на приватну фірму і вкрала два сейфи з грошима. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це у четвер, 3 червня, повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"На спецлінію 102 від менеджера компанії надійшло повідомлення про те, що троє невідомих через вікно на другому поверсі проникли до офісного приміщення на вулиці Куренівській та під погрозою зброї забрали сейф із грішми. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції", - йдеться у повідомленні.

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За словами начальник поліції Києва Андрія Крищенка, через декілька годин після скоєння злочину, правоохоронці встановили осіб нападників та у подальшому їх затримали.

В поліції розповіли, що погрожуючи зброєю, зловмисники зв’язали мотузкою працівника підприємства. Далі вони викрали сейфи із грішми та втекли.

"Протягом доби ми встановили особи фігурантів та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході невідкладних слідчих дій ми провели обшуки за місцями проживання та в авто спільників, звідки вилучили речові докази, а саме зброю та інші знаряддя скоєння злочину", - зазначив він.

Правопорушниками виявилися жителі міста Києва та Київської області, віком від 36 до 48 років. Двоє з них раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Києві в Дарницькому районі вранці 13 травня літній чоловік з ножем пограбував один із супермаркетів. Пенсіонер поцупив з каси дві тисячі гривень, після чого зайшов до іншого магазину, де йому дали відсіч.

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