У Києві озброєні чоловіки в масках нападали на перехожих – подробиці (відео)

У Києві вранці 21 травня у дворі житлових будинків, на вулиці Олени Теліги, невідомі чоловіки в масках нападали на перехожих.

Відео опублікували місцеві пабліки.

"Доброго ранку, на Олени Теліги якісь чоловіки бігають озброєні в масках та нападають на всіх кого бачать", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео кілька чоловіків у масках підходять до перехожого – один з них б’є людину, після чого люди починають тікати з двору.

У пресслужбі поліції Києва виданню OBOZ.UA розповіли, що на місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події. Свідків нападу закликали повідомити на спецлінію 102.

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